Die Polizei hat eine neue Spur im Fall der 2010 ermordeten Bankiersgattin Maria Bögerl. Sie sucht per Phantombild einen Tatverdächtigen, der in Hagen aufgetaucht sein soll. Der Fall macht seit Jahren deutschlandweit Schlagzeilen.

Die Ermittler halten den bundesweit gesuchten Verdächtigen im Mordfall Bögerl mit einiger Sicherheit für den Täter. "Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein", sagte der leitende Ermittler Michael Bauer von der Polizei in Ulm am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Der Verdächtige hatte im Juli 2016 im westfälischen Hagen in betrunkenem Zustand zwei Männer angesprochen, den Fall erwähnt und dabei "tatrelevante Angaben" gemacht, wie Bauer sagte. "Ganz konkret hat er gesagt, er habe Maria Bögerl erstochen."

Die am 12. Mai 2010 entführte Maria Bögerl, Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs, war am 3. Juni 2010 tot in einem Waldstück bei Nietheim in Baden-Württemberg gefunden worden. Die Polizei fahndet seitdem nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Der oder die Täter hatten damals für die Entführung das Fahrzeug von Bögerl genutzt. Eine Lösegeldübergabe scheiterte, das abgelegte Geld wurde nie abgeholt. Das Entführungsfahrzeug wurde am 14. Mai 2010 im Innenhof des Klosters Neresheim aufgefunden. Am Wagen und an persönlichen Gegenständen des Opfers konnten DNA-Spuren einer unbekannten männlichen Person gesichert werden.

Neue Spur führt nach Hagen

Tatverdächtig ist ein Mann aus Hagen. "Es ist eine heiße Spur. Wir hoffen, den Täter festnehmen zu können", sagte ein Sprecher der Polizei in Ulm.

Der Mann soll aus Ochsenberg in Baden-Würrtemberg stammen, sei früher Angehöriger der Bundeswehr gewesen und habe dort einen Speziallehrgang bei einer PSV-Kompanie (Psychologische Verteidigung) absolviert, teilte das Bundeskriminalamt mit. Bereits seit Juli 2016 geht die Polizei Hinweisen auf den Verdächtigen nach. In betrunkenem Zustand soll er damals in Hagen gegenüber zwei jungen Leuten Angaben zu einem Mord gemacht haben. Dabei sei auch die Rede von einem Messer gewesen. Das sei den beiden komisch vorgekommen, berichtete der Polizeisprecher. Deshalb hätten sie das Gespräch mit dem Handy aufgezeichnet und es dann der Polizei übergeben. Weitere Details zu dem Gesprächsinhalt wollte der Polizeisprecher nicht nennen. Der Unbekannte habe aber Dinge erzählt, die Täterwissen seien.

Die Polizei sucht jetzt mit einem Phantombild nach dem Mann. Auch eine Stimmaufzeichnung des Mannes ist auf der Homepage des Bundeskriminalamts verlinkt. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters oder der Täter führen, wurde eine Belohnung bis zu 30.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731 / 188 - 4999 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(lsa)