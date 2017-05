Mordprozess in Essen

Nach einem Mordfall in der Essener Trinkerszene steht ein 47-Jähriger vor Gericht, der seinen Bekannten im Schlaf erstochen haben soll. Beim Prozessauftakt stritt der Angeklagte alle Vorwürfe ab und gab an, das Opfer überhaupt nicht gekannt zu haben.

Nach einer tödlichen Messerattacke muss sich ein 47-jähriger Mann aus Essen seit Mittwoch wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der schwer alkoholkranke Angeklagte soll in der Nacht auf den 3. Oktober 2016 einen bereits schlafenden Bekannten erstochen haben. Er selbst will daran jedoch keinerlei Erinnerung haben. Zum Prozessaufakt vor dem Essener Schwurgericht sagte er den Richtern sogar: "Ich kenne den Mann überhaupt nicht."

Das Opfer war damals schwer verletzt auf die Straße gelaufen - eingewickelt in seinem Bettzeug. Im seinem Rücken klaffte eine tiefe Stichwunde. Der 46-Jährige hatte keine Chance. Lunge und Hauptschlagader waren getroffen, er verblutete auf der Straße. Der von einem Passanten alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Der Angeklagte schlief in der Wohnung des Opfers

Der Angeklagte war damals schlafend in der Wohnung des Opfers angetroffen worden. Laut Anklage hatte er die Tür eingetreten und den auf der Couch liegenden anderen Mann erstochen. Dann soll er sich selbst auf die Couch gelegt haben. Eine Blutprobe hatte später fast drei Promille ergeben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der zur Tatzeit obdachlose Angeklagte die Stunden vor der Bluttat mit Bekannten aus der Essener Trinkerszene verbracht hat. Um kurz nach Mitternacht sei er schließlich in der Wohnung des späteren Opfers aufgetaucht. Laut Anklage habe er dort häufiger übernachten dürfen. Warum er nun sagt, dass er den Mann gar nicht kenne, ist unklar. Was ihn vor allem belastet: An der Tatwaffe soll seine DNA sichergestellt worden sein.

Mehrfach vorbestraft

Nach Angaben von Verteidiger Axel von Irmer war der Angeklagte in den vergangenen 20 Jahren immer wieder im Gefängnis - auch wegen Körperverletzung. Zuletzt war er rund sechs Wochen vor der Tat aus der Haft entlassen worden.

Das Essener Schwurgericht hat für den Prozess zunächst noch drei Verhandlungstage bis zum 23. Mai vorgesehen.

