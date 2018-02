Ruhrauen in Mülheim

Passanten haben am Dienstagmorgen einen verletzten Schwan auf einem teilweise zugefrorenen Nebenarm der Ruhr in Mülheim entdeckt. Die Feuerwehr rückte aus.

Spaziergänger hatten das Tier gegen 11 Uhr gesehen. Kräfte der Wasser- und Tierrettung fuhren mit einem Schlauchboot so nah wie möglich an den Schwan heran. Er saß in einem teilweise zugefrorenen Nebenarm der Ruhr.

FOTO: Feuerwehr Mülheim

Ein Feuerwehrmann, der einen speziellen Eisrettungsanzug trug, fing den Schwan ein. Das verletzte und erschöpfte Tier wurde in eine Duisburger Tierklinik gebracht.

(lsa)