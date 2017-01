Drei Passanten haben eine Frau in Mülheim an der Ruhr aus dem Fluss gerettet. Die Frau war von einer Brücke gefallen. Die Helfer zogen sie aus dem drei Grad kalten Wasser.

Warum die Frau am Sonntagabend gegen 17.36 Uhr von der Schlossbrücke im Stadtteil Broich fiel, ist laut Feuerwehr unklar. Zwei Mitarbeiter des Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus und ein Besucher einer Veranstaltung, die dort gerade stattfand, zögerten nicht lange und sprangen in den drei Grad kalten Fluss, um die Frau zu retten.

An der betreffenden Stelle der Ruhr befindet sich laut Feuerwehr eine etwa zwei Meter hohe Mauer am Ufer. Diese erschwerte die Rettung. Die Frau wurde deshalb in ein Rettungsboot gehoben und mit diesem an das gegenüberliegende Ufer gefahren. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch einer der Ersthelfer musste mit Vedacht auf Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden.

FOTO: Feuerwehr Mülheim

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle an der Schlossbrücke aus. Die DLRG unterstützte die Rettungsmaßnahmen.

Die Feuerwehr dankte in einer Mitteilung den Ersthelfern für ihren "selbstlosen Einsatz". Sie weist aber auch ausdrücklich auf die Gefahren einer solchen Rettung hin. Das Wasser der Ruhr sei derzeit etwa drei Grad kalt.

