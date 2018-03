später lesen Kollison bei Mülheim an der Ruhr Sieben Verletzte bei Auffahrunfall auf A40 - Hunde gerettet 2018-03-05T11:49+0100 2018-03-05T11:49+0100

Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A40 in Mülheim an der Ruhr verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Drei Hunde wurden unverletzt gerettet.