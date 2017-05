später lesen Mülheim an der Ruhr Junge Männer verhindern Suizid von 25-Jähriger 2017-04-28T13:15+0200 2017-04-28T13:18+0200

Durch beherztes Eingreifen haben zwei junge Männer in Mülheim an der Ruhr eine 25-Jährige davon abgehalten, sich umzubringen. Das teilte die Polizei in Essen mit.