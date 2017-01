später lesen Vier Verletzte in Düsseldorfer Klinik Erneuter Kohlenmonoxid-Unfall in Mülheim FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Erneut hat es in einer Wohnung in Mülheim an der Ruhr einen Austritt von Kohlenmonoxid gegeben. Drei Kinder und ihre Mutter mussten mit einer schweren Vergiftung in eine Druckgaskammer einer Düsseldorfer Klinik geflogen werden.

