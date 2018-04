später lesen Einsatz in Mülheim Feuerwehr birgt Leiche aus der Ruhr FOTO: dpa, soe FOTO: dpa, soe 2018-04-28T08:03+0200 2018-04-28T08:07+0200

In der Ruhr in Mülheim ist am Freitagabend ein Toter entdeckt worden. Der Fundort ist nur wenige Hundert Meter von der Schlossbrücke entfernt, wo am vergangenen Sonntag ein Mann in den Fluss gesprungen und schließlich verschwunden war.

