Einbruch vermutet Polizei findet Mülheimer lebensgefährlich verletzt in seinem Haus 2017-02-24T14:12+0100 2017-02-24T15:00+0100

Einen 37-jährigen Familienvater hat die Polizei in der Nacht zu Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Vermutlich wurde er in seinem Haus in Mülheim-Styrum von Einbrechern angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.