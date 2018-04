später lesen Einsatz in Hamm Müllcontainer in Brand gesteckt – Schuldach brennt 2018-04-14T10:22+0200 2018-04-14T10:22+0200

Unbekannte haben an einer Grundschule in Hamm einen Müllcontainer in Brand gesteckt und dadurch einen Dachbrand ausgelöst. Der Schaden: 50.000 Euro.