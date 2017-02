EU-Flaggen gegen Neujahrsempfang: Münster bereitet sich auf die AfD vor

Die AfD hat für Freitagabend zum Neujahrsempfang in den Festsaal des historischen Rathauses in Münster geladen. Wegen angekündigter Proteste ist das Polizeiaufgebot bereits am Nachmittag groß. Anwohner und Geschäftsleute setzen mit EU-Fahnen Zeichen. Von Julia Rathcke

Zu den Protesten gegen den Neujahrsempfang der örtlichen AfD mit der Bundesvorsitzenden Frauke Petry als Ehrengast werden Tausende Menschen erwartet. Zudem wollen Kaufleute am Prinzipalmarkt am Abend die Lichter löschen, viele haben Europafahnen an den Giebeln aufgehängt. Sie wollen damit gegen die rechtspopulistische Partei Haltung zeigen.

Den Protest gegen die AfD-Veranstaltung hatte ein Bündnis aus Integrationsrat, Kirchen, Gewerkschaften und Kulturgruppen geplant. Die Polizei sperrt den Bereich rund um das historische Rathaus ab. Dort liegt auch der Prinzipalmarkt. Schon am Morgen hatten viele Geschäfte die EU-Flaggen aufgehangen - als Zeichen für ein "friedliches und weltofffenes Münster", wie Schilder den Schaufenstern verraten. Einige Händler haben bereits um 16 Uhr geschlossen, die Polizei ist bereits mit einem massiven Angebot vor Ort. Auch der Busverkehr wird komplett umgeleitet.

5000 Menschen bei Protesten erwartet

FOTO: Julia Rathcke

FOTO: Julia Rathcke

Gegen 17.30 Uhr solll die Demonstration des Bündnisses "Kein Meter den Nazis" am Prinzipalmarkt eintreffen. Organisatoren und Polizei rechnen mit mehr als 5000 Menschen. Eine Bühne ist in Hörweite des Rathauses aufgebaut, Bands sollen bis 22 Uhr gegen die Veranstaltung mit Frauke Petry wenige Meter weiter anspielen. Ein Händler am Prinzipalmarkt sagt: "Man muss das nicht gutheißen, was da politisch hintersteckt, aber vor allem wegen der Großveranstaltung werden die Kunden heute ab 17 Uhr ausbleiben." Andere Geschäftsleute wollen spontan reagieren. "Wann wir schließen, wissen wir nicht, sobald es laut und ungemütlich wird", sagt eine Verkäuferin im Bekleidungsgeschäft.

FOTO: dpa, mb pil rho

Die Stadt hatte die Vergabe des Raumes an die AfD mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Parteien begründet. Dass sich die europakritische Partei ausgerechnet am Ort des Westfälischen Friedens treffen darf, stößt vielen in Münster jedoch übel auf.

(Mit Agenturmaterial von dpa)