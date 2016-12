später lesen Über zwei Jahre verschwunden Vermisster Mann aus Münster taucht in Höhle in Bayern auf Teilen

2016-12-22

Ein vermisster Mann aus Münster ist von der Polizei in einem Waldstück bei Pentling in Bayern entdeckt worden. Der inzwischen 65-Jährige lebte dort in einer Höhle an einem Berghang. Seine schwangere Frau hatte ihn vor zwei Jahren als vermisst gemeldet.