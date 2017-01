Wetter in NRW: Nach dem Glatteis kommen Sturm und Schnee

Mild, windig und verregnet - so verlaufen die meisten Winter in NRW. Anfang 2017 ist das jedoch anders. Seit Beginn des Jahres sorgen Wetterwechsel für Unruhe. Das bleibt auch in der zweiten Kalenderwoche so.

Die gute Nachricht zuerst: Die Blitzeis-Gefahr ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst einmal vorüber. "Heute wird es in NRW tagsüber vereinzelt leichten Regen geben", sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim DWD. "Und in der Nacht kommt es dann flächendeckend zu Regen bei deutlichen Plusgraden." Die Temperaturen liegen nachts bei plus drei Grad, am Dienstag sogar bei plus sechs Grad. "Es ist also erstmal noch alles völlig harmlos", sagt Hussing.

Am Mittwoch aber kippt die Wetterlage: Ein Sturmtief bringt spätestens am Nachmittag heftigen Wind mit sich. "Es muss mit einer Windstärke von sieben bis acht gerechnet werden, das sind rund 60 km/h", sagt Hussing. Bei Sturmstärke sieben sprechen Meteorologen von "starkem Wind", der ganze Bäume in Bewegung bringt. Ab Stufe acht muss man damit rechnen, dass Äste von Bäumen gerissen werden.

Schnee auch in Düsseldorf erwartet

Trotz des starken Windes wird der Mittwoch aber auch der mildeste Tag dieser Woche. Laut dem DWD-Experten wird das Thermometer bis zu neun Grad plus anzeigen. Schon in der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen aber wieder ab, "und es kommt zu leichten Schauern, vielleicht auch mit Graupeln. Am Donnerstag ist mit ersten Schneeflocken auch in Düsseldorf zu rechnen", sagt Hussing.

Freitag- und Samstagmorgen dürfen sich vor allem die Kleinen freuen. "Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Fronten verteilen, aber die Chance für Schnee in Düsseldorf liegt an diesen beiden Morgen bei über 50 Prozent", sagt Hussing.

Wer das winterliche Wetter für einen Schneeausflug nutzen will, der sollte Richtung Sauerland fahren. "Dort ist schon in der Nacht zu Dienstag mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen", sagt Hussing. "Und dort wird es auch die ganze Woche über weiß bleiben."

(ham)