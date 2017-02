später lesen Nach Feuer an Flüchtlingsunterkunft Staatsschutz ermittelt in Drensteinfurt Teilen

2017-02-05

Der Staatsschutz hat nach einem Feuer an einer Flüchtlingsunterkunft in Drensteinfurt am Samstag die Ermittlungen übernommen.