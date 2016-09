später lesen Video von Nazi-Kundgebung in Dortmund Polizei reagiert patzig auf Twitter-Anfrage FOTO: dpa, rwe tba FOTO: dpa, rwe tba Teilen

Twittern







Dass der Umgangston in Internet schon mal rauer sein kann, ist weitgehend bekannt - doch wenn die Polizei im Internet patzig auf Anfragen reagiert, sind Nutzer schnell beleidigt. So geschehen jetzt in Dortmund, als eine Nutzerin eine Frage zu einer Nazi-Demo stellte.