später lesen Mordprozess von Höxter Nachbar schildert aggressives Verhältnis zu Angeklagten FOTO: dpa, frg fgj FOTO: dpa, frg fgj Teilen

Twittern





2017-01-31T10:50+0100 2017-01-31T10:50+0100

Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter hat zum ersten Mal ein Zeuge ausgesagt. Vor dem Landgericht Paderborn schilderte ein 50-jähriger Nachbar am Dienstag seinen ersten Kontakt mit den beiden Angeklagten.