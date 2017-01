später lesen Im Nationalpark verloren Karl-Heinz bekommt am Montag seinen Ehering zurück FOTO: dpa, mhe FOTO: dpa, mhe Teilen

Karl-Heinz hatte seinen Ehering im Nationalpark verloren. Ein Ranger fand ihn und startete eine Suchaktion via Facebook. Am Montag soll der Ring endlich an seinen Besitzer zurückgegeben werden.