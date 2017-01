Waldhüter finden Ehering: Nationalpark Eifel sucht Karl-Heinz und Irma

Mitten auf dem Wanderweg lang der goldene Ring, in den die Namen Karl-Heinz und Irma graviert sind. Ein Ranger des Nationalparks Eifel hatte ihn gefunden. Nun wird nach dem Besitzer-Paar gefahndet.

Ein Parkaufseher habe den Ring am Sonntag an einem beliebten Wanderweg gefunden, sagte ein Sprecher des Nationalparks am Donnerstag. Da das Schmuckstück auf dem Neuschnee gelegen habe, sei er vermutlich erst am Wochenende abhanden gekommen - wahrscheinlich beim Ausziehen der Handschuhe.

Zuvor hatten die "Kölnische Rundschau" und der "Trierische Volksfreund" über die Suche berichtet. Ein Aufruf des Nationalparks bei Facebook wurde bis Donnerstagvormittag 7500 Mal geteilt. "Die Hilfsbereitschaft dort ist überwältigend", sagte der Sprecher.

Der Ring sei relativ massiv, etwas größer und aus Gold. "Wir vermuten, dass er einem Mann gehört." Derzeit liege der Ring beim Fundbüro in Schleiden. Im Nationalpark hofft man auf ein Happy End.

