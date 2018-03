später lesen Polizei geht von Unglück aus Neun Menschen durch Kohlenmonoxid in Hagen verletzt 2018-03-03T13:08+0100 2018-03-03T13:08+0100

Neun Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in Hagen am Rande des Ruhrgebiets Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.