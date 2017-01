Neun Menschen per Drehleiter gerettet

Feuer in Essener Wohnhaus

Mit der Drehleiter haben Feuerwehrleute in Essen neun Bewohner aus einem brennenden Haus gerettet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Darunter war eine Mutter mit zwei Kindern im Alter von drei Jahren und acht Monaten, die am Montag aus dem fünften Stock in Sicherheit gebracht wurden, sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge in der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien bereits Flammen aus Fenstern geschlagen, dichter Rauch habe außerdem das Wohngebäude eingehüllt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, die Heinitzstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt, die Straßenbahnen der Linie 101 steckten fest.

(siev/lnw)