Neue Entwicklung im Fall des getöteten Niklas P.: Die Staatsanwaltschaft Bonn hat erneut Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen, der bereits im Juni in Untersuchungshaft saß. Er soll am 11. September einen Zeugen in dem Fall verprügelt haben.