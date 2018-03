später lesen Proteste in NRW 3000 Teilnehmer bei friedlichen Kurden-Demos in NRW FOTO: dpa, mb wst FOTO: dpa, mb wst 2018-03-13T11:47+0100 2018-03-13T13:34+0100

Bei zahlreichen kleinen Kundgebungen am Montagabend haben Kurden in 15 Städten in Nordrhein-Westfalen gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin protestiert. Die Polizei zählte rund 3000 Teilnehmer. Überall sei es friedlich geblieben.