Am Samstag wird es nochmal sommerlich warm, doch schon am Sonntag kann es gewittern. Wer also am Wochenende den Sommer genießen will, muss schnell sein. Wie wäre es mit einem Besuch im Freibad? Wir zeigen, welche Freibäder in der Region schon geöffnet haben.

Sonne, kein Wölkchen am Himmel und sommerliche Temperaturen. Das Wetter in NRW überspringt mal kurz den Frühling und wechselt für einige Tage direkt in den Sommer. Doch dieses Intermezzo ist nicht von Dauer. Am Sonntag kann es in NRW gewittern, ab Montag wird es wieder deutlich kühler. Der Samstag ist also der letzte geeignete Tag für einen Freibad-Besuch.

Viele Bäder öffnen allerdings erst später im Jahr ihre Tore. Doch in einigen Städten haben Schwimmfans Glück. Hier gibt es eine Übersicht über einige der Bäder, die bereits geöffnet haben.

Dormagen

Die Römer-Therme in Dormagen hat das ganze Jahr über geöffnet. Am Samstag öffnet das Bad von 9 bis 16 Uhr. Die Therme bietet nicht nur mehrere Becken zum Schwimmen, sondern auch eine weitläufige Liegewiese mit altem Baumbestand. Mehr zur Römer-Therme in Dormagen gibt es hier.

Düsseldorf

Das Freibad Kaiserswerth an der Kreuzbergstraße 33 hat schon seit Mittwoch geöffnet, aber offizielle Saisoneröffnung ist am Samstag ab 13 Uhr. Die feiert das Bad dann bei freiem Eintritt mit einem Showprogramm, Grill, Crêpes, Kaffee und Kuchen. Mehr Infos zum Freibad in Kaiserswerth gibt es hier.

Köln

In Köln haben das Agrippabad, das Höhenbergbad und das Zollstockbad bereits geöffnet. Bei ihnen handelt es sich teilweise um sogenannte Vierjahreszeitenbecken, die das ganze Jahr über geöffnet sind. Das Agrippabad etwa ist teilweise mit einem Glasdach überdacht. Mehr Infos und aktuelle Öffnungszeiten zu den Kölner Bädern gibt es hier. Welche Freibäder geöffnet haben, zeigt auch die Freibad-Ampel auf der Webseite.

Krefeld

Das Freibad an der Palmstraße startet am Samstag um 8 Uhr in die Sommersaison. Am Sonntag spielt um 15 Uhr zur offiziellen Saisoneröffnung Piano Paul für die Besucher auf der Sonnenterrasse. Dann soll es zwar nur etwa 23 Grad warm werden, aber das reicht ja vielleicht auch schon für ein kurzes Planschen.

Nettetal

Im Strandbad "Blaue Lagune" in Wachtendonk kann man zwar noch nicht schwimmen, die Badesaison startet erst am 28. April. Seit Ende März kann man aber schon Wakeboarden. Anfänger können hier ihre ersten Erfahrungen auf dem Board machen, Fortgeschrittene können sich austoben. Mehr Infos zur Blauen Lagune gibt es hier.

Neuss

Für die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Neuss, ist das ganze Jahr Freibadsaison. Denn das Nord- wie auch das Südbad verfügen über so genannte Cabrio-Dächer über den Schwimmhallen, die geöffnet werden, sobald die Sonne lacht und die Temperaturen es zulassen. Das wird sicher auch an diesem Mittwoch und den folgenden Tagen der Fall sein. An dem 50-Meter-Außenbecken und dem Becken am Sprungturm des Südbades laufen allerdings derzeit noch so genannte Auswinterungsarbeiten. Die Außenbecken sollen planmäßig am 15. Mai in Betrieb genommen werden. Die Terrasse wie auch die Liegewiesen sind aber schon geöffnet und freigegeben. Mehr Infos zum Nord- und Südbad gibt es hier.

Voerde

Das Freibad Tenderingsee in Hünxe hat am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Das Strandbad kann von 10 bis 20 Uhr besucht werden, in der Beach Bar kann man sich von 10 bis zum Sonnenuntergang entspannen. Bei Regen bleiben beide geschlossen. Mehr Informationen zum Strandbad Tenderingsee gibt es hier.

