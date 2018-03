später lesen Bis zu minus 8 Grad erwartet Frost und Schnee kommen am Wochenende nach NRW zurück FOTO: dpa, pse tba FOTO: dpa, pse tba 2018-03-14T12:40+0100 2018-03-14T19:01+0100

Es wird nochmal winterlich in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen können in den nächsten Tagen vielerorts wieder in den Minusbereich sinken.