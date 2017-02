später lesen Europaweiter Blitz-Marathon NRW-Polizei macht wegen AfD-Parteitag nicht beim Blitz-Marathon mit FOTO: dpa, ve tmk kde sab FOTO: dpa, ve tmk kde sab 2017-02-24T15:57+0100 2017-02-24T16:04+0100

Wegen des AfD-Bundesparteitags in Köln wird die nordrhein-westfälische Polizei nicht am nächsten europaweiten Blitz-Marathon am 19. April 2017 teilnehmen. Das teilte der NRW-Innenminister am Freitag mit.