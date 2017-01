Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

8,33 Millionen Tonnen sogenannter Siedlungsabfälle haben die Entsorgungsbetriebe in NRW im Jahr 2015 eingesammelt, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten hervorgeht. Das macht pro Kopf im Schnitt rund 466 Kilogramm. Das sind 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Aus den Daten geht hervor, dass die Einwohner in den Städten mehr Müll produzieren als die Menschen auf dem Land. So wurde im Kreis Herford mit 366,0 Kilogramm je Einwohner am wenigsten Müll eingesammelt, gefolgt vom Hochsauerlandkreis (368,5 Kilogramm) und dem Kreis Höxter (370,7 Kilogramm).

Der meiste Müll wurde mit 642,3 Kilogramm pro Kopf in Bottrop produziert. Der Kreis Unna liegt dahinter mit 538,7 Kilogramm je Einwohner, gefolgt von Krefeld mit 528,3 Kilogramm. Düsseldorf steht mit 408,9 Kilogramm pro Kopf in der Top Ten der Städte und Kreise, die am wenigsten Müll produzieren, Köln befindet sich dagegen mit 498,2 Kilogramm eher im unteren Mittelfeld.

Die Auswertung zeigt auch, welchen Anteil am Gesamtmüll der Haus- und Sperrmüll ausmacht – und zwar fast die Hälfte des gesamten Abfalls. Zu den restlichen Müllmengen gehören Wertstoffe wie etwa Altglas oder Papier und auch Abfälle aus der Biotonne.

Im Landesschnitt kamen im Jahr 2015 auf jeden Einwohner 211,4 Kilogramm Haus- und Sperrmüll, 4,6 Kilogramm weniger als ein Jahr zuvor. Den wenigsten Müll produzierten hier die Menschen im Kreis Höxter (94,1 Kilogramm), den meisten abermals die Einwohner in Bottrop (340,3 Kilogramm).

Auch beim Biomüll ging die Gesamtmenge in NRW zurück – um 7,6 Kilogramm je Einwohner. Damit liegt die Pro-Kopf-Menge in dieser Kategorie bei 112,7 Kilogramm. Mehr angefallen seien dagegen Straßenkehricht und Klärschlamm, wie die Statistiker erklären.

Wie viel Müll die Städte und Kreise in unserer Region im Jahr 2015 produziert haben, lesen Sie hier.