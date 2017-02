später lesen Düsseldorf NRW will Polizistinnen besser schützen FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

2017-02-08

Streifenwagen mit rein weiblicher Besetzung werden künftig weniger in Problemvierteln eingesetzt. Die Polizei in Großstädten reagiert so auf mangelnden Respekt vor weiblichen Sicherheitskräften. Von Kirsten Bialdiga und Christian Schwerdtfeger