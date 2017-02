später lesen Polizeieinsatz in Oberhausen Bulldogge verletzt zwei Kinder 2017-02-21T15:02+0100 2017-02-22T09:34+0100

Eine Bulldogge hat am Montagabend in einer Wohnung in Oberhausen zwei Kinder gebissen und verletzt. Das Tier wurde vom Ordnungsamt in Obhut genommen.