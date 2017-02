Drei Leichtverletzte nach Reizgasattacke in Oberhausen

Am Altweiber-Donnerstag hat ein Mann während eines Streist in Oberhausen mit Reizgas gesprüht. Er verletzte drei Menschen leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Auf der Schwartzstraße in Oberhausen gerieten am Donnerstagabend mehrere Personen in einen Streit. Passanten versuchten, die Streithähne zu trennen, als plötzlich ein Beteiligter Reizgas einsetzte und die umstehenden Menschen ansprühte, wie die Polizei mitteile. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten wegen Hautreizungen behandelt werden. Der Angreifer flüchtete unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Angreifer geben kann, kann sich bei der Polizei unter Telefon 0208 8260 oder per E-Mail unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de melden.

(cebu)