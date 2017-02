später lesen Türkischer Ministerpräsident FDP will Yildirim-Auftritt in Oberhausen verhindern FOTO: afp, OZN FOTO: afp, OZN 2017-02-16T07:00+0100 2017-02-16T07:00+0100

Die FDP hat die Bundesregierung aufgefordert, den geplanten Werbeauftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Oberhausen zu verhindern. Yildirim will bei der Veranstaltung am Samstag Stimmen für das umstrittene türkische Präsidialsystem sammeln.