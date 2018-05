Das ist auch der Oberhausener Polizei noch nicht untergekommen: Als eine Frau aus einem mehrmonatigen Urlaub zurückkehrt, wohnen in ihrer Wohnung plötzlich Fremde. Der Fall stellt sich nun aber doch etwas anders dar, als zunächst angenommen.

Die kuriose Polizeimeldung aus Oberhausen sorgte für ungläubiges Kopfschütteln: Eine Frau hatte am 1. Mai die Polizei gerufen, weil sie nach der Rückkehr von einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt vor verschlossener Tür stand - ihr Wohnungsschlüssel passte nicht ins Schloss. Ein 49 Jahre alter Nachbar, der offenbar Hausmeisterdienste in dem Mehrfamilienhaus an der Mülheimer Straße in Oberhausen übernimmt, soll ihre Wohnung in ihrer Abwesenheit weitervermietet haben. Er soll die Schlösser ausgetauscht und das Mobiliar weggeräumt haben. Nur den Fernseher ließ er in der Wohnung.

Die Polizisten trafen in der Wohnung der 24-jährigen Rumänin zwei 33 und 43 Jahre alte Männer aus Albanien, die angaben, in der Wohnung zu wohnen. Laut Polizei handelt es sich um Touristen, die nicht in der Stadt gemeldet sind.

Die Männer sowie den Nachbarn nahm die Polizei vorläufig in Gewahrsam. Sie sind nun aber wieder auf freiem Fuß, wie die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Erste Vernehmungen hätten ergeben, dass die Frau möglicherweise doch nicht die rechtmäßige Mieterin der Wohnung ist. Damit stellt sich der Fall anders dar.

Es bedeutet aber nicht, dass die Männer rechtmäßig gehandelt haben. Der Verdacht des Einbruchdiebstahls habe sich allerdings nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich der Fall im zivilrechtlichen Bereich abspielen werde. Die eingeschalteten Anwälte hätten bereits Forderungen ausgetauscht. Ob es möglicherweise noch strafrechtliche Konsequenzen geben wird, werde derzeit ermittelt.

(heif)