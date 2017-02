Auf dem Gelände einer Chemiefirma in Oberhausen ist am Donnerstagmorgen Schwefelsäure ausgelaufen. Die dadurch entstandende Schadstoffwolke zieht derzeit über die Stadt. Fenster und Türen im Umkreis der Anlage sollen geschlossen gehalten werden. Die Autobahn ist gesperrt.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Nach Angaben der Feuerwehr in Oberhausen wurde bei dem Zwischenfall auf dem Gelände der Firma "Hamm Chemie" niemand verletzt. Dort sei gegen 6.50 Uhr ein Behälter mit 96-prozentiger Schwefelsäure geborsten. Es handele sich allerdings nicht um einen unkontrollierten Austritt. "Die Säure wurde in ein Abfangbecken geleitet. Dabei entstand die Schadstoffwolke, die nun in Richtung Nord-Osten über die Stadt zieht", sagte ein Feuerwehr-Sprecher auf Anfrage.

Fenster und Tieren geschlossen halten

Anwohner und Firmenmitarbeiter im Bereich der Gewebegebiete an der Max-Eyth-Straße werden jetzt evakuiert. Fenster/Türen geschlossen halten pic.twitter.com/hmg9muEHHp — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) February 16, 2017

Die Einsatzkräfte haben Anwohner sowie Schulen und Kindergärten in der Umgebung der Buschhausener Straße aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. "Derzeit ist eine Einsatztruppe dabei, Messungen der Luft vorzunehmen. Wir prüfen zudem, ob wir die Schadstoffwolke niederschlagen können", sagte der Sprecher. Dazu müssten die Einsatzkräfte Wasser in die Luft schießen, das die Schadstoffe bindet und die Luft reinigt.

Das Areal rund um den Säuretank wurde durch die Feuerwehr evakuiert. Dort befänden sich nun keine gefährdeten Personen mehr, hieß es. Die Polizei hat inzwischen auch das anliegende Gewerbegebiet weitäumig abgesperrt. Davon ist auch die A42 betroffen. Die Autobahn ist zwischen Oberhausen-Zentrum und Kreuz-Oberhausen-West in beide Richtungen gesperrt. Derzeit gibt es kilometerlange Staus. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

(maxk)