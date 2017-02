später lesen Aquapark in Oberhausen Männer sollen zwei Mädchen in Wasserrutsche belästigt haben FOTO: Aquapark Oberhausen Teilen

2017-02-09T10:35+0100

In einem Schwimmbad in Oberhausen sollen am Mittwochabend zwei Männer zwei Mädchen im Teenageralter in der Wasserrutsche aufgelauert und sie sexuell belästigt haben. Die Männer waren bereits vor einigen Monaten aus dem Auqapark wegen Belästigung verwiesen worden.