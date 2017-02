Mindestens ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag in Oberhausen versucht, drei Fahrkartenautomaten zu sprengen. Auf der Flucht vor der Polizei stürzte er mit seinem Motorrad.

Der Verdächtige soll um kurz nach 1 Uhr in der Nacht versucht haben, die Fahrkartenautomaten im Bahnhof Holten aufzusprengen. Dies gelang laut Polizei nicht, er setzte die Automaten lediglich in Brand. Auf dem Weg zum Tatort sei der Streifenwagenbesatzung ein Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen gekommen. Der Flüchtige soll weiter über die Bahnstraße in Richtung Holten gerast sein, so dass die Polizisten ihn schnell aus den Augen verloren hätten.

Fahndung mit Hubschrauber und Hunden

In Höhe der Holzstraße habe der Fahrer dann die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei gestürzt. Das gestohlene Krad sei in eine Bushaltestelle, ein geparktes Auto und einen Gartenzaun gerutscht. Ein Anwohner, der durch die Unfallgeräusche aufmerksam geworden war, gab später an, den Täter vom Unfallort flüchten gesehen zu haben.

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer-Hund nach dem Mann - jedoch ohne Erfolg.

Der Mann habe schwarze Motorradkluft getragen. Bei seiner Flucht habe er keinen Motorradhelm mehr dabei gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

(lsa)