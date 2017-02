Nach dem Chemieunfall in der Firma "Hamm Chemie" in Oberhausen war die Feuerwehr noch die ganze Nacht auf Freitag, 17. Februar 2017, im Einsatz. Der beschädigte Schwefelsäure-Tank musste leergepumpt werden.



