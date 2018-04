Zwei Verletzte in Oberhausen

In Oberhausen hat es am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz gegeben. Mehrere Männer hatten sich geprügelt. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Die Polizisten wurden gegen 21 Uhr zu dem Einsatz an der Hermann-Albertz-Straße im Stadtteil Alstaden gerufen. Laut Polizei sind mehrere junge Männer vor einem Wettbüro aneinander geraten. Bei der Auseinandersetzung haben sich zwei von ihnen verletzt. Ein Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, sagt eine Sprecherin der Polizei Essen am Sonntagvormittag.

Die Polizei habe die Situation vor Ort beruhigen können und Personalien aufgenommen. Sie ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

