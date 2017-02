später lesen Oberhausen Schwer verletzte Frau auf der Straße gefunden Teilen

Twittern





2017-02-06T10:24+0100 2017-02-06T15:08+0100

Am Samstagabend haben Passanten in Oberhausen eine stark blutende Frau auf der Straße gefunden. Was passiert ist, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.