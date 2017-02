später lesen Werbung für Erdogans Referendum Türkischer Ministerpräsident kommt nach Oberhausen FOTO: afp, OZN FOTO: afp, OZN Teilen

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wird einem Bericht zufolge an diesem Samstag in der Oberhausener König-Pilsener-Arena erwartet. Dort wolle er für das Referendum werben, mit dem Präsident Erdogan seine Macht ausbauen will.