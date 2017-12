später lesen Öffnungszeiten am 31.12.2017 Geschäfte bleiben an Silvester geschlossen FOTO: Heike Hütten FOTO: Heike Hütten 2017-12-28T13:16+0100 2017-12-28T13:01+0100

Der Jahreswechsel fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Seine Feiertagseinkäufe sollte man daher schon am Vortag erledigen. Denn - anders als an Heiligabend - bleiben dieses mal nahezu alle Lebensmittelgeschäfte geschlossen.

