Zwischenfall in Oer-Erkenschwick Gas tritt in Schlachtbetrieb aus - mehr als 20 Verletzte 2018-03-05

Mehr als 20 Menschen haben am Montag bei einem Gasaustritt in einem Fleisch-Vermarktungsbetrieb in Oer-Erkenschwick Atemwegsreizungen erlitten.