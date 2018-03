später lesen Lautsprecher-Rufe in Oer-Erkenschwick Stadt beantragt Berufung im Fall der Muezzin-Rufe FOTO: dpa, rw mhe abl FOTO: dpa, rw mhe abl 2018-03-12T16:39+0100 2018-03-12T16:39+0100

Im Streit um die Übertragung der wöchentlichen Gebetsrufe einer Moscheegemeinde über Lautsprecher will die Stadt Oer-Erkenschwick in Berufung gehen. Sie will damit ihre 2014 erteilte Genehmigung durchsetzen.