Essen Verdächtiger nach Panik in Kirche wieder auf freiem Fuß 2017-04-15T16:44+0200

Ein verwirrt wirkender Mann mit arabischem Aussehen hat am Karfreitag in einer katholischen Kirche in Essen während eines Gottesdienstes eine Panik unter den Besuchern ausgelöst. Er wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizei ist der Mann psychisch krank.