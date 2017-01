Hintergrund

Auszüge aus dem Wahlprogramm der AfD in NRW

Ein Landesparteitag der nordrhein-westfälischen AfD hat am Sonntag in Oberhausen das Programm für die Landtagswahl am 14. Mai beschlossen. Darin formuliert die Partei ihre Positionen etwa zu den Themen Bildung, Familie, Demokratie, Soziales, Zuwanderung und Energie. Das Programm war seit Januar 2016 erarbeitet worden. Bereits im Juli hatte ein Parteitag darüber beraten. Ohne große Änderungen hakten es die Delegierten am Sonntag ab. Im Folgenden einige unstrittige Passagen aus dem Entwurf vor der Abstimmung.mehr