Altena im Märkischen Kreis Geburtstagsfeier eskaliert - zwei verletzte Polizisten

2017-01-30T08:27+0100 2017-01-30T08:27+0100

In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei zu einer Party in Altena im Märkischen Kreis ausrücken. Die Bilanz des Einsatzes: Drei Partygäste in Gewahrsam und zwei verletzte Polizisten.