Radfahrer in Dortmund mit 68 km/h geblitzt

Der Polizei ist in Dortmund ein viel zu schneller Radfahrer ins Netz gegangen. Warum der Mann so flott unterwegs war, wurde den Beamten schnell klar.

Von der städtischen Verkehrsüberwachung hatte die Polizei einen Tipp erhalten. In der Stadt sei ein viel zu schneller Radfahrer unterwegs. Am 8. März sei er mit 68 km/h geblitzt worden. Die Polizei lauerte daraufhin an der Straße "Schiffhorst", um den Mann zu erwischen.

Slowenisches E-Downhillbike ohne Zulassung

Wie von der Verkehrsüberwachung prognostiziert, näherte sich der Radfahrer gegen 8 Uhr der Messstelle – mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei hielt den Mann an. Es handelte sich um einen 24-Jährigen, der nicht mit einem normalen Montainbike unterwegs war, sondern mit einem E-Downhill-Bike eines slowenischen Herstellers.

FOTO: Polizei Dortmund

Das E-Bike wurde von der Polizei sichergestellt. Ein Gutachter schaute sich das Gefährt an. Dabei stellte sich heraus: Das akkubetriebene Fahrrad kann fährt deutlich über 60 km/h schnell. Bei dem E-Bike des 24-Jährigen handelt es sich sogar um ein Kraftfahrzeug. Fahren darf man es nur mit einem Führerschein.

Außerdem braucht das Rad eine Genehmigung von der EU, die Reifen müssen einer besonderen Norm entsprechen und vor allem muss das Rad versichert und angemeldet sein. Der 24-Jährige hat laut Polizei weder einen Führerschein, noch konnte er eine Versicherung, Zulassung oder ähnliches nachweisen. Der Mann muss jetzt mindestens mit einer Geldstrafe rechnen.

(skr)