Essen: Polizei fahndet nach Räubern aus Linienbus

Die Essener Polizei sucht nach sechs Männern, die im November in einem Linienbus einen Mann ausgeraubt haben sollen. Sie sollen ihm mit Schlägen gedroht und sein Handy gestohlen haben.

Laut Polizei stiegen die Gesuchten am Samstag, 19. November, gegen 17.35 Uhr in den Bus der Linie 170 ein. Kurz vor der Haltestelle Karl-Meyer-Platz in Essen-Schonnebeck sollen sie ihrem unbekannten Opfer mit Schlägen gedroht und ihm sein Mobiltelefon abgenommen haben.

Anschließend soll die Gruppe gegen 17.40 Uhr an der Haltestelle Karl-Meyer-Platz ausgestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Jetzt hat die Polizei Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Hinweise zu den Verdächtigen werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegengenommen.

