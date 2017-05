später lesen Bergisch Gladbach Polizei findet Leiche in brennendem Wohnhaus 2017-05-04T10:33+0200 2017-05-04T10:33+0200

Am Donnerstag hat es in einem Haus in Bergisch Gladbach gebrannt. Beim Löschen fand die Feuerwehr eine Leiche. Ihre Identität ist unklar.