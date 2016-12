Polizei findet nach Einbruch Hanf-Plantage in Wohnhaus

Diebe haben bei einem Einbruch in ein Essener Mehrfamilienhaus reiche Beute gemacht. Als die Polizei sich später in dem Haus umsah, fand sie aber nicht nur das Chaos, das die Einbrecher hinterlassen hatten.

Die Unbekannten hatten am späten Sonntag Balkontüren aufgehebelt oder Fenster eingeschlagen, um in die Wohnungen zu gelangen. "Der materielle Schaden dürfte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen", teilte die Polizei am Montag mit.

Die Einbrecher seien wie Profis vorgegangen. Ein Nachbar habe gesehen, wie drei mutmaßliche Täter in ein wartendes Auto sprangen und die Flucht ergriffen, eine Fahndung blieb aber ohne Erfolg. In dem mehrstöckigen Haus sei fast jede Wohnung aufgebrochen worden, hieß es.

Die Beamten stießen aber bei ihren Ermittlungen nicht nur auf aufgebrochene Tresore, sie entdeckten auch eine kleine Hanf-Gärtnerei.

(lsa/lnw)