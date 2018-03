später lesen Vier Verdächtige festgenommen Polizei Köln nimmt Fälscherbande bei Razzia hoch FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz 2018-03-20T20:42+0100 2018-03-20T20:48+0100

Die Polizei Köln hat bei einer großangelegten Razzia am Dienstag eine organisierte Fälscherbande zerschlagen. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen. Rund 100 Einsatzkräfte durchsuchten insgesamt 19 Privat- und Geschäftsräume in Meschede im Sauerland sowie in Köln, Bergisch Gladbach und Hürth.