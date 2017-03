Hat der flüchtige Marcel Heße ein weiteres Mal getötet? Nach Angaben der Polizei sind Bilder im Internet aufgetaucht, die den mutmaßlichen Mörder eines neunjährigen Jungen aus Herne mit einem weiteren Opfer zeigen sollen. Die Polizei fragt nach einer Frau, die möglicherweise vermisst wird.

Bereits seit dem Nachmittag waren in sozialen Netzwerken wie Reddit und "pr0gramm" Meldungen verbreitet worden, wonach der mutmaßliche Mörder von Herne sich im Internet mit einer weiteren Bluttat brüste. So habe er Bilder einer Leiche hochgeladen und dazu hämische Kommentare veröffentlicht.

Am frühen Abend veröffentlichte die Polizei Bochum jetzt eine Pressemitteilung, wonach die Bilder eventuell dem flüchtigen Marcel Heße zuzuordnen seien. Der Urheber des Posts gebe sich als Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne aus.

FOTO: dpa, mku hjb

Um 15.47 Uhr habe er folgenden Text gepostet: "Ich habe mich in die Hand geschnitten, als ich das 120 kg Biest bekämpfte. Sie leistete mehr Widerstand als das Kind. Ich folterte aus ihr die Daten für Bank, PC und Telefon heraus, deshalb kann ich den Namen nicht veröffentlichen."

Die Polizei fragt nun die Bevölkerung nach dem mutmaßlichen Opfer, das auf den Bildern zu sehen ist. "Gibt es eine Frau, von deren Konto ab dem heutigen 7.3. verdächtige Abhebungen erfolgten bzw. die seit dem frühen Morgen des 7.3. vermisst wird?", fragen die Ermittler in der Mitteilung. Wenn man dem Täter glaube, müsste sich der Tatort des zweiten Verbrechens im Umkreis von 80 Kilometern um Herne befinden.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt, aber die Gefahrenlage macht es nötig, das ernst zu nehmen", schreiben die Ermittler. Erneut bitten sie darum, nicht selbstständig tätig zu werden, wenn man glaubt, Marcel Heße identifiziert zu haben. Stattdessen soll man unverzüglich die Polizei anrufen - unter der Notrufnummer 110. Die zuständige Mordkommission ist weiter unter der Rufnummer 0234 909-4244 für Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen zu erreichen.

FOTO: dpa, hjb

FOTO: dpa, hjb

Am Montagabend ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass ein Mann sich in einem Video im Darknet damit gebrüstet habe, einen neun Jahre alten Jungen der Nachbarn getötet zu haben. Die Polizei fand die Leiche des Jungen im Keller eines Reihenhauses. Das Wohngebiet liegt am Rhein-Herne-Kanal. Seit dem frühen Dienstagmorgen fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

